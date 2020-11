5 serie sulla vita militare che forse non avete visto (Di martedì 24 novembre 2020) Alcuni dei più grandi film prodotti per il cinema sono di genere bellico: da Platoon ad Apocalypse Now, passando per La sottile linea rossa e molti altri hanno raccontato le aberrazioni della guerra e quelle della natura umana. La narrativa seriale è varia e gli autori del piccolo schermo non potevano esimersi dal cimentarsi con storie incentrate su eventi bellici e sulla vita militare: l’addestramento, le prime esperienze in campo, la monotonia dell’attesa, la frenesia e la brutalità della prima linea. In occasione del debutto Motherland: Fort Salem, dal 20 novembre su Amazon Prime video, ecco qualche consiglio sulle altre serie ambientate nel clima marziale dell’esercito. 1. Motherland: Fort Salem https://www.youtube.com/watch?v=6TvUS6zlm3g Prodotta da Freeform, la Cw della Disney (ovvero un canale che predilige il ... Leggi su wired (Di martedì 24 novembre 2020) Alcuni dei più grandi film prodotti per il cinema sono di genere bellico: da Platoon ad Apocalypse Now, passando per La sottile linea rossa e molti altri hanno raccontato le aberrazioni della guerra e quelle della natura umana. La narrativa seriale è varia e gli autori del piccolo schermo non potevano esimersi dal cimentarsi con storie incentrate su eventi bellici e: l’addestramento, le prime esperienze in campo, la monotonia dell’attesa, la frenesia e la brutalità della prima linea. In occasione del debutto Motherland: Fort Salem, dal 20 novembre su Amazon Prime video, ecco qualche consiglio sulle altreambientate nel clima marziale dell’esercito. 1. Motherland: Fort Salem https://www.youtube.com/watch?v=6TvUS6zlm3g Prodotta da Freeform, la Cw della Disney (ovvero un canale che predilige il ...

5 serie sulla vita militare che forse non avete visto

Da Generaton Kill a Descendants of the Sun, da Band of Brothers a The Pacific, da Mash agli Eroi di Hogan pasando per la nuovissima Motherland: Fort Salem di Amazon Prime Video, ecco le serie sulla vita militare che forse non avete visto.

