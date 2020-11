10 mln per ospedali Pertini, Sant’Eugenio e Velletri (Di martedì 24 novembre 2020) Roma – La Giunta della Regione Lazio ha approvato un finanziamento di quasi 10 milioni destinati agli ospedali Sant’Eugenio e Pertini (Asl Roma 2), al San Giovanni Addolorata (Asl Roma 1) e a quello di Velletri (Asl Roma 6). Nello specifico 4 milioni e 532mila euro andranno all’ampliamento del pronto soccorso dell’ospedale Pertini di Roma e 3 milioni per l’ampliamento del pronto soccorso dell’ospedale Sant’Eugenio di Roma. Un milione e 505mila euro finanzieranno la riqualificazione del reparto di endoscopia bronchiale e malattie dell’apparato respiratorio del San Giovanni Addolorata di Roma e 808mila euro finanzieranno l’adeguamento del pronto soccorso e la realizzazione della camera calda dell’ospedale di Velletri. “Si tratta di interventi molto importanti e che ci ... Leggi su romadailynews (Di martedì 24 novembre 2020) Roma – La Giunta della Regione Lazio ha approvato un finanziamento di quasi 10 milioni destinati agli(Asl Roma 2), al San Giovanni Addolorata (Asl Roma 1) e a quello di(Asl Roma 6). Nello specifico 4 milioni e 532mila euro andranno all’ampliamento del pronto soccorso dell’ospedaledi Roma e 3 milioni per l’ampliamento del pronto soccorso dell’ospedaledi Roma. Un milione e 505mila euro finanzieranno la riqualificazione del reparto di endoscopia bronchiale e malattie dell’apparato respiratorio del San Giovanni Addolorata di Roma e 808mila euro finanzieranno l’adeguamento del pronto soccorso e la realizzazione della camera calda dell’ospedale di. “Si tratta di interventi molto importanti e che ci ...

Ultime Notizie dalla rete : mln per Coronavirus, Franceschini: 22 mln per l'editoria specializzata nell'arte e nel turismo AgCult Interporto Padova: contributo di quasi 4,5 mln dal MIT nell’ambito del bando per completamento rete nazionale interporti

(FERPRESS) – Padova, 24 NOV – Interporto Padova Spa ha ottenuto dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti un contributo di 4.494.336,38 euro nell’ambito delle risorse messe a disposizione dal Gov ...

Sicilia: Falcone, Urega superano di gran lunga la cifra di ben 230 mln di euro di appalti finora aggiudicati nel 2020

(FERPRESS) – Palermo, 24 NOV – “Con l’aggiudicazione di ben cinque gare in meno di una settimana, gli Urega siciliani superano di gran lunga la cifra di ben 230 milioni di euro di appalti finora aggiu ...

