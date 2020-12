Vite in fuga, per il secondo appuntamento anticipazioni episodi 3 e 4 la fuga di Alessio (Di lunedì 23 novembre 2020) Vite in fuga, il family – thriller di Rai1 entra nel vivo con il suo secondo appuntamento. Lunedì 23 novembre in prima serata vanno in onda gli episodi 3 e 4 e la tensione dell’essere braccati per la famiglia Caruana cresce enormemente Il cast di questa serie è il suo punto di forza a partire dai protagonisti Anna Valle e Claudio Gioè a cui sono stati affiancati Giorgio Colangeli, Francesco Arca, Tobia De Angelis, Tecla Insolia, Federica De Cola, Pierpaolo Spollon, con la partecipazione di Barbora Bobulova e Ugo Pagliai. La storia è raccontata in prima persona da Silvia (Anna Valle), con il suo punto di vista di moglie e madre che ha eletto la comfort zone della famiglia come modello di vita, ignorando che un giorno si sarebbe potuta trovare in una vicenda deflagrante, dai contorni ... Leggi su tvzap.kataweb (Di lunedì 23 novembre 2020)in, il family – thriller di Rai1 entra nel vivo con il suo. Lunedì 23 novembre in prima serata vanno in onda gli3 e 4 e la tensione dell’essere braccati per la famiglia Caruana cresce enormemente Il cast di questa serie è il suo punto di forza a partire dai protagonisti Anna Valle e Claudio Gioè a cui sono stati affiancati Giorgio Colangeli, Francesco Arca, Tobia De Angelis, Tecla Insolia, Federica De Cola, Pierpaolo Spollon, con la partecipazione di Barbora Bobulova e Ugo Pagliai. La storia è raccontata in prima persona da Silvia (Anna Valle), con il suo punto di vista di moglie e madre che ha eletto la comfort zone della famiglia come modello di vita, ignorando che un giorno si sarebbe potuta trovare in una vicenda deflagrante, dai contorni ...

