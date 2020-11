Violenza sulle donne, 1522: nel lockdown raddoppiano le richieste d’aiuto del 119,6% (Di martedì 24 novembre 2020) 25 novembre 2020, Giornata internazionale per l’eliminazione della Violenza contro le donne e no, non è andato tutto bene. I fenomeni di Violenza di genere e sulle donne nel periodo del primo lockdown per l’emergenza Coronavirus, come già era stato negativamente previsto, sono aumentati, più che raddoppiati. La quarantena e l’isolamento domiciliare che ha forzatamente chiuso in casa milioni di donne e uomini al fianco di un coniuge o un convivente violento hanno contribuito a far lievitare le chiamate, le richieste d’aiuto e purtroppo, sua conseguenza, gli episodi di Violenza. Lo si evince dall’analisi dell’Istat sulla base dei dati raccolti dal 1522, il numero verde di emergenza messo a ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 24 novembre 2020) 25 novembre 2020, Giornata internazionale per l’eliminazione dellacontro lee no, non è andato tutto bene. I fenomeni didi genere enel periodo del primoper l’emergenza Coronavirus, come già era stato negativamente previsto, sono aumentati, più che raddoppiati. La quarantena e l’isolamento domiciliare che ha forzatamente chiuso in casa milioni die uomini al fianco di un coniuge o un convivente violento hanno contribuito a far lievitare le chiamate, lee purtroppo, sua conseguenza, gli episodi di. Lo si evince dall’analisi dell’Istat sulla base dei dati raccolti dal, il numero verde di emergenza messo a ...

