Todaro: "in finale col piede rotto" e la Isoardi in lacrime: "Nonna non sta bene"

La 'maledizione' che sembra aver colpito Ballando con le stelle continua a mietere 'vittime', Raimondo Todaro si è infortunato prima della finale: ecco il suo racconto e come sono andate le cose. Ieri sera, 21 novembre 2020, è andata in onda la puntata finale dell'edizione di Ballando con le Stelle più difficile di sempre e non solo per il Covid-19. Milly Carlucci e la sua squadra di professionisti sono riusciti a portarsi a casa una splendida edizione ma è stato tutto tutt'altro che semplice e non solo per il coronavirus. Tra malattia, incidenti e imprevisti dell'ultimo minuto è stato un vero miracolo che il programma sia riuscito ad arrivare alla sfida finale, dove non sono mancati tuttavia gli imprevisti a partire da Maykel Fonts risultato positivo al Covid a pochi giorni della finale.

