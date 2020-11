Superbonus 110%, cosa succede con i lavori che finiscono nel 2022? (Di lunedì 23 novembre 2020) Il Superbonus 110% è l’agevolazione che consente di ottenere una detrazione fiscale sulle spese sostenute dal 1° dicembre 2020 al 31 dicembre 2021. Invece di ottenere lo sconto fiscale, i beneficiari posso richiedere uno sconto dai fornitori di beni o servizi sotto forma di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. Il testo parla di spese e non specifica data di inizio e fine lavori che, se complessi, potrebbero richiedere più tempo per essere finiti. Dal Governo sono arrivate promesse e circolano rumors su una proroga dell’incentivo o fino al 2023 o fino al 2024. Se questo diventerà reale, i lavoro che dureranno anche dopo il 2021 non avranno problemi nell’essere pagati e scontati grazie alla detrazione. Superbonus 110%, al momento che cosa ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 23 novembre 2020) Ilè l’agevolazione che consente di ottenere una detrazione fiscale sulle spese sostenute dal 1° dicembre 2020 al 31 dicembre 2021. Invece di ottenere lo sconto fiscale, i beneficiari posso richiedere uno sconto dai fornitori di beni o servizi sotto forma di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. Il testo parla di spese e non specifica data di inizio e fineche, se complessi, potrebbero richiedere più tempo per essere finiti. Dal Governo sono arrivate promesse e circolano rumors su una proroga dell’incentivo o fino al 2023 o fino al 2024. Se questo diventerà reale, i lavoro che dureranno anche dopo il 2021 non avranno problemi nell’essere pagati e scontati grazie alla detrazione., al momento che...

QuotidianPost : Superbonus 110%, cosa succede con i lavori che finiscono nel 2022? - benzinazero : Superbonus 110%, perché non estenderlo anche ai parcheggi per biciclette? - - tommasimoni : RT @amicidellaterra: ??G.Parisi @meuk_les '#Superbonus 110%, conferma importanza del contributo delle #rinnovabili nel raggiungimento del do… - tommasimoni : RT @amicidellaterra: Ilaria Bertini per @ENEAOfficial 'Opportunità del #superbonus 110%. per la riqualificazione energetica e per le pompe… - tommasimoni : RT @amicidellaterra: ?? Segui Live la seconda sessione della Conferenza Nazionale per l'#EfficienzaEnergetica dedicata a #Superbonus 110%, #… -