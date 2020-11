Sì alle Domande di Messa a disposizione anche per iscritti in GPS, via libera dal MIUR. Docenti.it (Di lunedì 23 novembre 2020) Il Ministero dell’Istruzione con nota inviata ai Direttori generali degli Uffici Scolastici Regionali ha emanato delle istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente assunto a seguito di Messa a disposizione (MAD) relativamente all’anno scolastico 2020/2021. La questione riguarda la copertura di cattedre e ore non assegnate anche dopo la conclusione delle L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 23 novembre 2020) Il Ministero dell’Istruzione con nota inviata ai Direttori generali degli Uffici Scolastici Regionali ha emanato delle istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente assunto a seguito di(MAD) relativamente all’anno scolastico 2020/2021. La questione riguarda la copertura di cattedre e ore non assegnatedopo la conclusione delle L'articolo .

DawDigitalWorks : RT @UniCredit_IT: #OneUniCredit: Jean Pierre Mustier e Remo Taricani hanno risposto alle domande dei colleghi sulle misure per proteggere i… - orizzontescuola : Sì alle Domande di Messa a disposizione anche per iscritti in GPS, via libera dal MIUR. - UnTemaAlGiorno : RT @Mary240519: Capita di farsi domande #daQuanto io sappia, le persone non arrivano mai alle vere risposte. #unTemaAlGiorno - Liveinvenice : #Orti urbani liberi, il via alle domande - iceTeaSince1856 : RT @Mary240519: Capita di farsi domande #daQuanto io sappia, le persone non arrivano mai alle vere risposte. #unTemaAlGiorno -

Ultime Notizie dalla rete : alle Domande Coronavirus e scuola: le risposte dell'Ausl di Parma alle domande più frequenti La Repubblica Coronavirus, informazioni e aggiornamenti per i distributori metano

Coronavirus: info e aggiornamenti per i distributori di metano. Regione Marche: Ordinanza regionale n. 43 del 19/11/2020 Domani 21/11/2020 dalle ore 00:00 entra in vigore l’ ordinanza n. 43 del 19/11/ ...

NVIDIA ha ottenuto entrate record dalle console grazie alla forte domanda di Nintendo Switch

Nell'ultima dichiarazione fatta da NVIDIA in merito ai suoi guadagni, il gigante della tecnologia ha rivelato che la "forte domanda" di Nintendo Switch ha contribuito alle "entrate ...

Coronavirus: info e aggiornamenti per i distributori di metano. Regione Marche: Ordinanza regionale n. 43 del 19/11/2020 Domani 21/11/2020 dalle ore 00:00 entra in vigore l’ ordinanza n. 43 del 19/11/ ...Nell'ultima dichiarazione fatta da NVIDIA in merito ai suoi guadagni, il gigante della tecnologia ha rivelato che la "forte domanda" di Nintendo Switch ha contribuito alle "entrate ...