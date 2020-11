Resident Evil Revelations 3 all'orizzonte? (Di lunedì 23 novembre 2020) Sono stati giorni piuttosto difficili per Capcom. Una massiccia fuga di dati avrebbe rivelato un'enorme lista di giochi su cui sta lavorando la compagnia per i prossimi anni, e anche molti dati dei dipendenti e clienti sarebbero stati messi a rischio. In questo gigantesco leak è emerso anche un Resident Evil Outbreak e in molti si sono chiesti se questo sarà un remake o un nuovo capitolo. Se non avete familiarità, la sottoserie Outbreak ha visto un paio di titoli pubblicati su PS2. Sebbene potessero essere giocati da soli, erano pensati per il multiplayer. Dusk Golem, un insider di Capcom che si è "ritirato" quest'anno, è apparentemente tornato per chiarire alcuni aspetti della fuga di notizie. Alla domanda su Outbreak, ha detto che in realtà questo gioco è Revelations 3. I giochi Revelations sono un'altra sottoserie ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 23 novembre 2020) Sono stati giorni piuttosto difficili per Capcom. Una massiccia fuga di dati avrebbe rivelato un'enorme lista di giochi su cui sta lavorando la compagnia per i prossimi anni, e anche molti dati dei dipendenti e clienti sarebbero stati messi a rischio. In questo gigantesco leak è emerso anche unOutbreak e in molti si sono chiesti se questo sarà un remake o un nuovo capitolo. Se non avete familiarità, la sottoserie Outbreak ha visto un paio di titoli pubblicati su PS2. Sebbene potessero essere giocati da soli, erano pensati per il multiplayer. Dusk Golem, un insider di Capcom che si è "ritirato" quest'anno, è apparentemente tornato per chiarire alcuni aspetti della fuga di notizie. Alla domanda su Outbreak, ha detto che in realtà questo gioco è3. I giochisono un'altra sottoserie ...

Secondo un noto insider il 'RE Outbreak' emerso in un recente leak farebbe riferimento a Resident Evil Revelations 3.

