PS5 tra problemi ed artefatti grafici | per Tom Warren di The Verge si tratta di difetti alla GPU

Leggi su eurogamer

(Di lunedì 23 novembre 2020) A novembre sono arrivate sul mercato le due console di nuova generazione PS5 e Xbox Series X. Non si sa quante copie siano state consegnate finora, ma purtroppo non a tutti i clienti è stato fornito un hardware privo di. Ciò include un problema che causa l'interferenza dell'immagine sulla PS5. Strani, strisce e fulmini vengono visualizzati sulle console interessate in vari giochi e nuove instzioni o misure di supporto simili sembrano non avere successo. Ad esempio, un giocatore interessato ha scritto su Twitter: "Ho grossicon The Witcher 3 su PS5. La reinstzione non ha risolto il problema. E anche altri televisori non hanno cambiato nulla. Ci sono stati anchedi grafica con FIFA 21 e la console è molto più rumorosa rispetto ai video di ...