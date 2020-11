Napoli-Milan 1-3, pagelle / Questo Napoli è figlio di Giuntoli l’uomo che non volle Ibrahimovic (Di lunedì 23 novembre 2020) MERET. Gli tocca in sorte l’ennesimo show di Zlatan e così stasera i dolori del giovane Meret fanno male assai. Perdipiù è sconsolato e afflitto in fase di impostazione: il Milan è asfissiante e lui non sa a chi dare la pelota. Il voto è in linea con la prestazione più che mediocre dei compagni – 5 Il gol peggiore, tra i tre presi, è stato quello di testa. Forse qualcosa in più per opporsi avrebbe potuto farla. Male nella costruzione dal basso: non vede altro che il passaggio a Manolas – 5 DI LORENZO. Sorvolando sui vuoti d’aria che gli provocano Rebic e Theo, Di Lorenzo è il protagonista disastroso di due episodi. Dapprima si mangia un gol a porta vuota: era più facile metterla dentro che prendere la traversa. Eppoi dona al Milan la ripartenza che conduce alla doppietta di Zlatan – 4 Un disastro sotto tutti i punti di vista. E scrivendo disastro mi ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 23 novembre 2020) MERET. Gli tocca in sorte l’ennesimo show di Zlatan e così stasera i dolori del giovane Meret fanno male assai. Perdipiù è sconsolato e afflitto in fase di impostazione: ilè asfissiante e lui non sa a chi dare la pelota. Il voto è in linea con la prestazione più che mediocre dei compagni – 5 Il gol peggiore, tra i tre presi, è stato quello di testa. Forse qualcosa in più per opporsi avrebbe potuto farla. Male nella costruzione dal basso: non vede altro che il passaggio a Manolas – 5 DI LORENZO. Sorvolando sui vuoti d’aria che gli provocano Rebic e Theo, Di Lorenzo è il protagonista disastroso di due episodi. Dapprima si mangia un gol a porta vuota: era più facile metterla dentro che prendere la traversa. Eppoi dona alla ripartenza che conduce alla doppietta di Zlatan – 4 Un disastro sotto tutti i punti di vista. E scrivendo disastro mi ...

