Molde FK-Arsenal | formazioni e dove vederla in tv

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 23 novembre 2020)FK-andrà in scena giovedì 28 novembre all’Aker Stadium di, Norvegia, alle ore 18.55. Si ripropone lo scontro al vertice del Gruppo B, i londinesi sono favoriti ma occhio agli scandinavi che in casa viaggiano a discreti ritmi. Come arrivano lesecondo sia nell’Eliteserien norvegese, a due punti di distanza dal Bodo/Glimt che in Europa League, a quota sei punti. Pochi avrebbero scommesso sulla validità dei norvegesi, giunti nella seconda competizione europea dopo aver fallito nei preliminari di Champions League. In campionato, la squadra proviene da una rotonda vittoria sul campo dello Stabæk per 3-0, il perfetto biglietto da visita per la sfida contro i Gunners. Arteta ha deluso nella trasferta di Leeds: l’è apparsa una squadra ...