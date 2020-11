Messi non convocato per la Dinamo Kiev, Koeman: “Lo teniamo a riposo” (Di lunedì 23 novembre 2020) Il Barcellona non ha convocato Lionel Messi per la trasferta di Champions League contro la Dinamo Kiev. Ronald Koeman, allenatore dei blaugrana, ha parlato così di questa decisione in conferenza stampa. Non abbiamo convocato né Messi né De Jong perché entrambi hanno bisogno di riposo. Abbiamo 9 punti in Champions, è una posizione comoda e preferiamo tenerli a riposo. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 23 novembre 2020) Il Barcellona non haLionelper la trasferta di Champions League contro la. Ronald, allenatore dei blaugrana, ha parlato così di questa decisione in conferenza stampa. Non abbiamonéné De Jong perché entrambi hanno bisogno di riposo. Abbiamo 9 punti in Champions, è una posizione comoda e preferiamo tenerli a riposo. L'articolo ilNapolista.

