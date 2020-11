Kerzhakov: “Immobile attaccante super. La Lazio ha fatto grandi cose” (Di lunedì 23 novembre 2020) In conferenza stampa in vista della gara di domani con la Lazio all’Olimpico, il portiere dello Zenit, Kerhakov ha analizzato la sfida con i capitolini. Queste le sue parole: “In generale la condizione fisica è buona, ma non sarà facile, soprattutto per quelle squadre che hanno avuto dei giocatori in nazionale. Immobile? Penso che sia un attaccante che non ha bisogno di presentazioni. È eccezionale. Lo studieremo ancora, abbiamo ancora del tempo. All’andata la Lazio ha avuto tante defezioni, domani dovremo adattarci a un gioco diverso visto che i biancocelesti hanno recuperato diversi giocatori. Hanno fatto grandi cose l’anno scorso e ora vogliono ripetersi in Champions. Non pensiamo a quello che verrà dopo, siamo positivi e concentrati su quello che dobbiamo fare”. Foto: Wikipedia L'articolo proviene ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 23 novembre 2020) In conferenza stampa in vista della gara di domani con laall’Olimpico, il portiere dello Zenit, Kerhakov ha analizzato la sfida con i capitolini. Queste le sue parole: “In generale la condizione fisica è buona, ma non sarà facile, soprattutto per quelle squadre che hanno avuto dei giocatori in nazionale. Immobile? Penso che sia unche non ha bisogno di presentazioni. È eccezionale. Lo studieremo ancora, abbiamo ancora del tempo. All’andata laha avuto tante defezioni, domani dovremo adattarci a un gioco diverso visto che i biancocelesti hanno recuperato diversi giocatori. Hannocose l’anno scorso e ora vogliono ripetersi in Champions. Non pensiamo a quello che verrà dopo, siamo positivi e concentrati su quello che dobbiamo fare”. Foto: Wikipedia L'articolo proviene ...

