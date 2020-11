Juve, nuovo problema in difesa: si ferma anche Demiral! (Di lunedì 23 novembre 2020) ROMA - Brutte notizie per la Juventus e per Andrea Pirlo che perde Merih Demiral . Il difensore bianconero non ha partecipato all'allenamento mattutino a causa di un infortunio. Come riporta il ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 23 novembre 2020) ROMA - Brutte notizie per lantus e per Andrea Pirlo che perde Merih Demiral . Il difensore bianconero non ha partecipato all'allenamento mattutino a causa di un infortunio. Come riporta il ...

juventusfc : Di nuovo al lavoro ?? ??? - zazoomblog : Juve nuovo problema in difesa: si ferma anche Demiral! - #nuovo #problema #difesa: #ferma - sportli26181512 : Juve, nuovo problema in difesa: si ferma anche Demiral!: Il difensore bianconero non sarà a disposizione di Pirlo p… - juve_pino : Domani è già di nuovo Juve; secondo il quotidiano sportivo 'torinese' la Juve scenderà in campo così... Szczesny; C… - Dalla_SerieA : Cristiano Ronaldo stregato da Pirlo: rimarrà alla Juve fino al 2022 - -

Ultime Notizie dalla rete : Juve nuovo Juve, nuovo problema in difesa: si ferma anche Demiral! Corriere dello Sport.it IL GEDE: «Parma, atteggiamento ingiustificabile»

Nuovo appuntamento con “Il Gede risponde”, la storica rubrica di Sportparma firmata da Pietro Gedeone Carmignani. Sotto la lente di ingrandimento la brutta sconfitta del Parma in casa della Roma e il ...

Juve, dopo Chiellini e Bonucci si ferma anche Demiral: a rischio il derby

I tempi di recupero per il difensore turco sono di dieci giorni: per lui niente Ferencvaros, Benevento e Dinamo Kiev, a rischio anche il derby ...

Nuovo appuntamento con “Il Gede risponde”, la storica rubrica di Sportparma firmata da Pietro Gedeone Carmignani. Sotto la lente di ingrandimento la brutta sconfitta del Parma in casa della Roma e il ...I tempi di recupero per il difensore turco sono di dieci giorni: per lui niente Ferencvaros, Benevento e Dinamo Kiev, a rischio anche il derby ...