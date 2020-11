Jason Momoa videochiama un piccolo fan di Aquaman malato di cancro (Di lunedì 23 novembre 2020) L'interprete di Aquaman Jason Momoa che sorprende un piccolo fan malato di cancro con una videochiamata è tutto ciò che vorrete vedere oggi. Quando sei il supereroe preferito di un bambino, il regalo più grande che puoi fargli è dedicargli un po' del tuo tempo, ed è esattamente ciò che ha fatto l'interprete di Aquaman, Jason Momoa, con il suo piccolo grande fan. Nel 2017, a Danny Sheehan è stata diagnosticata una rara forma di tumore al cervello, e fin da allora combatte contro la malattia come farebbe un supereroe contro il più grande cattivo che abbia mai avuto di fronte. E di recente, un dolcissimo video che ha visto protagonista proprio Danny e un'action figure del suo supereroe preferito ha fatto ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 23 novembre 2020) L'interprete diche sorprende unfandicon unata è tutto ciò che vorrete vedere oggi. Quando sei il supereroe preferito di un bambino, il regalo più grande che puoi fargli è dedicargli un po' del tuo tempo, ed è esattamente ciò che ha fatto l'interprete di, con il suogrande fan. Nel 2017, a Danny Sheehan è stata diagnosticata una rara forma di tumore al cervello, e fin da allora combatte contro la malattia come farebbe un supereroe contro il più grande cattivo che abbia mai avuto di fronte. E di recente, un dolcissimo video che ha visto protagonista proprio Danny e un'action figure del suo supereroe preferito ha fatto ...

