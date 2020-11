Il professore: contro di me un inferno mediatico, ma tra chi mi accusa ci sono coloro che dicevano che il virus fosse morto (Di lunedì 23 novembre 2020) Vaccino Covid, Crisanti: “Ho espresso un concetto di buon senso” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 23 novembre 2020) Vaccino Covid, Crisanti: “Ho espresso un concetto di buon senso” su Notizie.it.

luigidimaio : Un anno dalla morte di Franco Ortolani. Prima come professore universitario, poi in Parlamento, ricordiamo ancora l… - gesposit21 : RT @luigidimaio: Un anno dalla morte di Franco Ortolani. Prima come professore universitario, poi in Parlamento, ricordiamo ancora le sue l… - primaopoitorna : RT @luigidimaio: Un anno dalla morte di Franco Ortolani. Prima come professore universitario, poi in Parlamento, ricordiamo ancora le sue l… - Giuggio72684862 : RT @luigidimaio: Un anno dalla morte di Franco Ortolani. Prima come professore universitario, poi in Parlamento, ricordiamo ancora le sue l… - Nico01042014 : RT @luigidimaio: Un anno dalla morte di Franco Ortolani. Prima come professore universitario, poi in Parlamento, ricordiamo ancora le sue l… -