«Il calcio non fallirà, ma molte squadre potrebbero» (Di lunedì 23 novembre 2020) Il gol di Muntari e i risvolti sulla sua avventura al Milan, la proprietà del club rossonero, ma non solo. Adriano Galliani ha affrontato anche il tema Coronavirus nella sua intervista a Libero, e dei risvolti dell’emergenza sul mondo del pallone. «Non è più quello di prima. Le partite hanno meno intensità e i valori L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 23 novembre 2020) Il gol di Muntari e i risvolti sulla sua avventura al Milan, la proprietà del club rossonero, ma non solo. Adriano Galliani ha affrontato anche il tema Coronavirus nella sua intervista a Libero, e dei risvolti dell’emergenza sul mondo del pallone. «Non è più quello di prima. Le partite hanno meno intensità e i valori L'articolo

ZZiliani : Per chi ama lo sport e il calcio regolare, quello che da anni non riusciamo più a vedere in Italia, ricordo come do… - FBiasin : Giampaolo #Pazzini si ritira dopo 568 partite e 191 gol (fonte transfermarkt). “Ciao Calcio, è stato un viaggio PA… - ZZiliani : Col Covid. Con gli spalti vuoti. Con le regole del calcio anche se è pallanuoto. Con il giudice sportivo che se muo… - vivailclero : @LucaMarelli72 A me sembra incredibile. Cosa avrebbe dovuto fare bakayoko per non finire su saelemekers? Non metter… - Gianpaolo_93 : @LiberumLibertat @GoalItalia Dai, vai a seguire il badminton che di calcio non capisci un gran cazzo e stai sparand… -

Ultime Notizie dalla rete : calcio non Qatar 2022, due anni ai mondiali di calcio e sui diritti ancora non ci siamo Il Fatto Quotidiano Globe Soccer Awards dell'anno e del secolo, i candidati: ci sono anche degli italiani

Buffon, Cannavaro, Totti e Pirlo sono in lizza per essere eletti come miglior calciatore del secolo. Fra gli allenatori ecco Ancelotti e Lippi ...

Milan, Ibrahimovic: esami in corso, si teme stiramento

Brutto momento per Zlatan Ibrahimovic al Milan che non riesce a godersi neanche la vittoria contro il Napoli che si infortuna ...

Buffon, Cannavaro, Totti e Pirlo sono in lizza per essere eletti come miglior calciatore del secolo. Fra gli allenatori ecco Ancelotti e Lippi ...Brutto momento per Zlatan Ibrahimovic al Milan che non riesce a godersi neanche la vittoria contro il Napoli che si infortuna ...