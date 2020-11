Ibrahimovic | sospiro di sollievo per il Milan? Lesione al bicipite | le prime ipotesi sui tempi di recupero

(Di lunedì 23 novembre 2020)diper i tifosi delper quanto riguarda le condizioni fisiche di Zlatan, uscito infortunato nella sfida vincente contro il Napoli? Gli esami strumentali e la risonanza magnetica hanno confermato una "al muscolo delfemorale della coscia sinistra". Nessuna certezza ancora suidi. Ma un esame di controllo verrà effettuato tra circa 10 giorni e se quel test dovesse essere superato ecco che l'attaccante svedese potrebbe tornare in campo. Ibra, quindi, fino ai primi di dicembre non sarà disponibile. Lo svedese salterà di sicuro le partite contro Lilla e Fiorentina e, a meno di unrecord, anche quella contro il Celtic. Potrebbe tornare in campo il sei dicembre nel ...

FRAGOLA1986 : Lesione per #Ibrahimovic menomaleeeeeeeeeeee pensavo peggio... quindi sospiro di sollievo gia' si parlava stagione… -

Lesione al muscolo bicipite femorale per lo svedese, recupero in meno di un mese. Tempi stretti di ritorno in campo anche per Saelemaekers ...Il Milan vince 3-1 a Napoli e si conferma la capolista della Serie A: decisivo, come al solito, Zlatan Ibrahimovic ...