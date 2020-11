Covid-19, Milan e vigili di Roma vicini ai clan: le inchieste di Report di questa sera (Di lunedì 23 novembre 2020) ROMA – Un nuovo lunedì insieme alle inchieste di Report, in onda il 23 novembre alle 21.20 su Rai3. Si parte con il reportage “I padroni di casa” di Luca Chianca e la collaborazione di Alessia Marzi. Chi è il vero proprietario del Milan? Se lo sono chiesto in tanti da quando Silvio Berlusconi l’ha venduto. Dopo la parabola misteriosa del cinese Mr Lì, oggi tutti parlano del Fondo Elliott ma in realtà i titolari effettivi delle società lussemburghesi che controllano il Milan sono due consiglieri di amministrazione del club rossonero, Gianluca D’Avanzo e Salvatore Cerchione. Report lo scopre perché l’ultima direttiva antiriciclaggio, voluta dall’Europa, impone a ogni Paese membro un registro dei beneficiari finali delle operazioni fatte dalle società e questo al di là di accordi privati, tra soci o azionisti per la governance di una società. Mentre l’Italia non ha ancora il suo registro, il Lussemburgo si è da poco adeguato alla normativa ed è lì che leggiamo chi sono i nuovi titolari effettivi del Milan, almeno sulla carta, con una quota di poco superiore al 50%. Leggi su dire (Di lunedì 23 novembre 2020) ROMA – Un nuovo lunedì insieme alle inchieste di Report, in onda il 23 novembre alle 21.20 su Rai3. Si parte con il reportage “I padroni di casa” di Luca Chianca e la collaborazione di Alessia Marzi. Chi è il vero proprietario del Milan? Se lo sono chiesto in tanti da quando Silvio Berlusconi l’ha venduto. Dopo la parabola misteriosa del cinese Mr Lì, oggi tutti parlano del Fondo Elliott ma in realtà i titolari effettivi delle società lussemburghesi che controllano il Milan sono due consiglieri di amministrazione del club rossonero, Gianluca D’Avanzo e Salvatore Cerchione. Report lo scopre perché l’ultima direttiva antiriciclaggio, voluta dall’Europa, impone a ogni Paese membro un registro dei beneficiari finali delle operazioni fatte dalle società e questo al di là di accordi privati, tra soci o azionisti per la governance di una società. Mentre l’Italia non ha ancora il suo registro, il Lussemburgo si è da poco adeguato alla normativa ed è lì che leggiamo chi sono i nuovi titolari effettivi del Milan, almeno sulla carta, con una quota di poco superiore al 50%.

Brutto momento per Zlatan Ibrahimovic al Milan che non riesce a godersi neanche la vittoria contro il Napoli che si infortuna ...

Napoli, quante critiche a Di Lorenzo: “Tre regali al Milan”

Tante critiche da Napoli per Giovanni Di Lorenzo, uno dei peggiori in campo fra gli azzurri. Ha fatto tre regali al Milan.

