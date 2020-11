Conte dice no al Natale sugli sci: piste chiuse o sarà come a Ferragosto (Di lunedì 23 novembre 2020) AGI – Giuseppe Conte scioglie le speranze di quanti desideravano un Natale sulla neve e le piste da sci. Bisogna evitare situazioni potenzialmente incontrollabili, spiega il Presidente del Consiglio in una intervista televisiva e cita l'amara esperienza della scorsa estate, quando gli assembramenti sulle spiagge hanno provocato un effetto volano del contagio a partire da settembre. Questa l'opinione di Conte così come enunciata a “Otto e Mezzo”: “Non possiamo concederci vacanze indiscriminate sulla neve. Anche per gli impianti da sci, il problema del protocollo è un conto, ma tutto ciò che ruota attorno alle vacanze sulla nave è incontrollabile". Mai più come a Ferragosto Vale a dire che “il periodo natalizio richiede misure ad hoc. Si rischia altrimenti di ripetere ... Leggi su agi (Di lunedì 23 novembre 2020) AGI – Giuseppescioglie le speranze di quanti desideravano unsulla neve e leda sci. Bisogna evitare situazioni potenzialmente incontrollabili, spiega il Presidente del Consiglio in una intervista televisiva e cita l'amara esperienza della scorsa estate, quando gli assembramenti sulle spiagge hanno provocato un effetto volano del contagio a partire da settembre. Questa l'opinione dicosìenunciata a “Otto e Mezzo”: “Non possiamo concederci vacanze indiscriminate sulla neve. Anche per gli impianti da sci, il problema del protocollo è un conto, ma tutto ciò che ruota attorno alle vacanze sulla nave è incontrollabile". Mai piùVale a dire che “il periodo natalizio richiede misure ad hoc. Si rischia altrimenti di ripetere ...

