Viabilità Roma Regione Lazio del 22-11-2020 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 22 novembre 2020)DEL 22 NOVEMBREORE 13:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER TUSCOLANA E L’ARDEATINA; SI RALLENTA SULLA VIA AURELIA TRA PALIDORO E TORRIMPIETRA NEI DUE SENSI DI MARCIA; TRAFFICO INTENSO SULLA VIA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E VIA DI GROTTAROSSA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; SI PROCEDE POI A RILENTO SULLA PRENESTINA TRA VIA PONTE DI NONA E VIA DELL’ACQUA VERGINE NELLE DUE DIREZIONI; CODE SULLA VIA DEI LAGHI TRA L’INNESTO CON L’APPIA E MARINO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO; INFINE, TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA APPIA TRA SANTA MARIA DELLE MOLE E ALBANO SEMPRE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO. IN CHIUSURA, CON RIFERIMENTO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, VI ...