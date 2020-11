Verso Barcellona-Juventus, Trevisani: “Sarà una sfida totalmente diversa” (Di domenica 22 novembre 2020) La Juventus di Andrea Pirlo era chiamata a confermare i progressi che si erano intravisti prima della sosta e così ha fatto. La squadra che ieri ha sconfitto il Cagliari è stata molto simile a quella che avrebbe in mente il Maestro, ovvero veloce, massimo due tocchi, pressing a tutto campo e aggressività sul portatore di palla avversario. Dal punto di vista del gioco, la Juventus è indubbiamente in crescita, però vi sarebbe un problema non di poco conto da risolvere: la Vecchia Signora è stata troppo poco cinica sotto porta, tenendo conto della mole di gioco fornita ieri sera. In vista dei prossimi impegni tra campionato e Champions League, Pirlo dovrà lavorare con i suoi uomini, al fine di migliorare la precisione dei tiri. LEGGI ANCHE: Calciomercato, dalla Spagna sicuri: Dembélé firma con la Juventus LEGGI ANCHE: Calciomercato ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 22 novembre 2020) Ladi Andrea Pirlo era chiamata a confermare i progressi che si erano intravisti prima della sosta e così ha fatto. La squadra che ieri ha sconfitto il Cagliari è stata molto simile a quella che avrebbe in mente il Maestro, ovvero veloce, massimo due tocchi, pressing a tutto campo e aggressività sul portatore di palla avversario. Dal punto di vista del gioco, laè indubbiamente in crescita, però vi sarebbe un problema non di poco conto da risolvere: la Vecchia Signora è stata troppo poco cinica sotto porta, tenendo conto della mole di gioco fornita ieri sera. In vista dei prossimi impegni tra campionato e Champions League, Pirlo dovrà lavorare con i suoi uomini, al fine di migliorare la precisione dei tiri. LEGGI ANCHE: Calciomercato, dalla Spagna sicuri: Dembélé firma con laLEGGI ANCHE: Calciomercato ...

sportli26181512 : #Governance #Notizie Calciatore, investitore e presidente? Tutti gli affari di Piqué: ARTICOLO DI CALCIO E FINANZA… - max74volpato : Sei stato un bagliore...un lampo come la tua fuga a Barcellona verso il gol....un grande peccato. Voi che ne pensat… - farigol7 : io verso il 70': dai oggi non malissimo il commento rai, a parte qualche sega a Locatelli tutto ok RAI dopo che Mim… - CalcioNews24 : Barcellona, Coutinho verso il recupero: punta Atletico Madrid e Juventus -

Ultime Notizie dalla rete : Verso Barcellona Verso Barcellona-Juventus, Trevisani: “Sarà una sfida totalmente diversa” TuttoJuve24.it L’uscita folle di ter Stegen decide Atletico Madrid-Barcellona

Un’uscita folle di ter Stegen nei minuti di recupero del primo tempo di Atletico Madrid e Barcellona ha permesso a Yannick Carrasco di segnare ...

“Menzogne da Assessorato sanità Sicilia” Fava: “Roma mandi ispettori”

“I siciliani hanno il diritto di sapere quanti sono i posti letto realmente disponibili nelle strutture sanitarie dell’isola. Alle ricognizioni effettuate dai sindacati, dalle quali emerge il sostanzi ...

Un’uscita folle di ter Stegen nei minuti di recupero del primo tempo di Atletico Madrid e Barcellona ha permesso a Yannick Carrasco di segnare ...“I siciliani hanno il diritto di sapere quanti sono i posti letto realmente disponibili nelle strutture sanitarie dell’isola. Alle ricognizioni effettuate dai sindacati, dalle quali emerge il sostanzi ...