Vaccino Covid, Aifa: "Obbligatorio solo in casi estremi" (Di domenica 22 novembre 2020) “L’obbligatorietà è un meccanismo delicato che va riservato solo in casi estremi, come al personale sanitario e al personale delle Rsa, ma deve essere usato con molta cautela perché occorre stimolare invece la responsabilità e la fiducia individuale fornendo informazioni adeguate”. Lo ha detto in riferimento al Vaccino anti-Covid il direttore dell’Agenzia italiana del farmaco Aifa, Nicola Magrini, in occasione dell’incontro ‘Un Vaccino per tutti’ promosso dalla rivista Internazionale a Ferrara. “Negli ultimi 20 anni - ha rilevato Magrini - abbiamo ragionato di responsabilità individuale, la certezza che i vaccini siano adeguatamente studiati è la strada migliore. Questa epidemia è servita a rafforzare valori comuni come la solidarietà, non credo che ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 22 novembre 2020) “L’obbligatorietà è un meccanismo delicato che va riservatoin, come al personale sanitario e al personale delle Rsa, ma deve essere usato con molta cautela perché occorre stimolare invece la responsabilità e la fiducia individuale fornendo informazioni adeguate”. Lo ha detto in riferimento alanti-il direttore dell’Agenzia italiana del farmaco, Nicola Magrini, in ocone dell’incontro ‘Unper tutti’ promosso dalla rivista Internazionale a Ferrara. “Negli ultimi 20 anni - ha rilevato Magrini - abbiamo ragionato di responsabilità individuale, la certezza che i vaccini siano adeguatamente studiati è la strada migliore. Questa epidemia è servita a rafforzare valori comuni come la solidarietà, non credo che ...

