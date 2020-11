“Sciacquati la bocca” | Raimondo Todaro risponde a Paolo Conticini e non le manda a dire!

Leggi su blogtivvu

(Di domenica 22 novembre 2020) Il mio adorato, sempre senza peli sulla lingua (da buon siciliano… e ne so qualcosa!), ha deciso dire alla frecciatina che gli ha lanciatoContini in diretta a Domenica In dopo la finale di Ballando con le stelle. Ballando con le Stelle,ha conquistato... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.