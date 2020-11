Salernitana | i gol di Tutino per volare in testa

Leggi su cronachesalerno

(Di domenica 22 novembre 2020) di Marco De Martino Il pareggio ottenuto a tempo scaduto dal Cittadella consentirà alla, in caso di vittoria domani sera all’Arechi contro la Cremonese, di agguantare in vetta alla classifica l’Empoli. I risultati maturati ieri in cadetteria hanno certificato il consueto equilibro che regna in questo campionato nel quale i granata potrebbero davvero recitare un ruolo da protagonisti. Basterà non steccare contro i grigiorossi di Bisoli, squadra per ora ultima in classifica ed ancora all’asciutto di vittorie. Un impegno sulla carta alla portata dellache però, in questi anni, ha puntualmente fallito l’appuntamento con il definitivo salto di qualità. L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi Consiglia