Roma-Parma | le formazioni ufficiali

(Di domenica 22 novembre 2020) All'Olimpico per la sfida delle 15.00 valida per l'ottava giornata di Serie A si sfidano, ecco le scelte definitive degli allenatori:(3-4-2-1): Mirante; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Borja Mayoral. All. Fonseca(3-5-2): Sepe; Gagliolo, Bruno Alves, Osorio; Grassi, Cyprien, Sohm, Kucka, Pezzella; Gervinho, Inglese. All. Liverani