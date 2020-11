Risultati e classifica prima manche slalom femminile Levi 22 novembre: Gisin e Vlhova davanti (Di domenica 22 novembre 2020) I Risultati e la classifica della prima manche dello slalom speciale femminile di Levi, valevole per la Coppa del Mondo 2020/2021 di sci alpino. A metà gara sulle nevi finlandesi si trovano al comando, con lo stesso tempo, Michelle Gisine Petra Vloha. Molto equilibrata fin qui la seconda giornata sulla Black, con Wendy Holdener terza a 23 centesimi e Mikaela Shiffrin quarta a 14 centesimi dal podio. L’azzurra Irene Curtoni paga 69 centesimi dalla testa della gara dopo una discreta prima manche. A BREVE IL SERVIZIO COMPLETO LA classifica DELLA prima manche (in aggiornamento) 1° Gisin 54.32 1° Vlhova 54.32 3° Holdener +0.23 4° Shiffrin ... Leggi su sportface (Di domenica 22 novembre 2020) Ie ladelladellospecialedi, valevole per la Coppa del Mondo 2020/2021 di sci alpino. A metà gara sulle nevi finlandesi si trovano al comando, con lo stesso tempo, Michellee Petra Vloha. Molto equilibrata fin qui la seconda giornata sulla Black, con Wendy Holdener terza a 23 centesimi e Mikaela Shiffrin quarta a 14 centesimi dal podio. L’azzurra Irene Curtoni paga 69 centesimi dalla testa della gara dopo una discreta. A BREVE IL SERVIZIO COMPLETO LADELLA(in aggiornamento) 1°54.32 1°54.32 3° Holdener +0.23 4° Shiffrin ...

