Pagelle Napoli-Milan 1-3 | voti e tabellino Serie A 2020 2021

Leggi su sportface

(Di domenica 22 novembre 2020) Lee ildi, posticipo dell’ottava giornata del campionato di-21. Allo Stadio San Paolo ilconquista tre punti di fondamentale importanza grazie al suo leader, Zlatan Ibrahimovic. Il centravanti svedese segna una doppietta, si prende la vetta della classifica marcatori ma nel finale di gara è costretto a lasciare il campo per un problema fisico. In pieno recupero l’1-3 decisivo a firma di Jens Petter Hauge. Niente da fare per il, in dieci nel secondo tempo per effetto dell’espulsione dell’ex rossonero Bakayoko. Per gli uomini di Gattuso a segno solamente Dries Mertens. VIDEO – HIGHLIGHTS1-3...