Elettra Lamborghini su Facebook promette soldi ma è un profilo falso (Di domenica 22 novembre 2020) La truffa social usa il volto di Elettra Qualcuno sta prendendo su Facebook l’identità della Lamborghini per truffare la gente. Il caso inquietante che spaventa i fan e che allarma la cantante. COSA STA SUCCEDENDO? Da qualche giorno, sul social network Facebook, stanno uscendo fuori tantissimi profili col nome della pop star ed ereditiera Elettra Lamborghini. Non sono pagine dedicate al suo fanclub, bensì profili fake che mirano, col suo nome, a truffare chiunque caschi in queste trappole. Chi non riconosce la truffa, accusa la reale Elettra Lamborghini per ciò che sta succedendo. Gli account falsi in questione, promettono grosse somme di denaro a chi è in difficoltà. Nella giornata di ieri, 21 novembre, la protagonista della questione, ha anche fatto ... Leggi su 361magazine (Di domenica 22 novembre 2020) La truffa social usa il volto diQualcuno sta prendendo sul’identità dellaper truffare la gente. Il caso inquietante che spaventa i fan e che allarma la cantante. COSA STA SUCCEDENDO? Da qualche giorno, sul social network, stanno uscendo fuori tantissimi profili col nome della pop star ed ereditiera. Non sono pagine dedicate al suo fanclub, bensì profili fake che mirano, col suo nome, a truffare chiunque caschi in queste trappole. Chi non riconosce la truffa, accusa la realeper ciò che sta succedendo. Gli account falsi in questione, promettono grosse somme di denaro a chi è in difficoltà. Nella giornata di ieri, 21 novembre, la protagonista della questione, ha anche fatto ...

