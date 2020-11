Donne nella storia: Ise Frank, la “signora Bauhaus” (Di domenica 22 novembre 2020) Libraia, giornalista e soprattutto “signora Bauhaus”. Ise Frank (1897-1983) sposò nel 1923 Walter Gropius, l’architetto ribelle, colui che stava sovvertendo il mondo dell’architettura attraverso la scuola Bauhaus. Lei, figlia dell’alta borghesia berlinese, abbracciò in toto questo nuovo modello, realizzando con Gropius la “casa della donna emancipata”, uno spazio conforme alle esigenze di una donna moderna. Una coppia discreta e allo stesso tempo rivoluzionaria. Ne fa un accurato ritratto Jana Revedin nel suo La signora Bauhaus (Neri Pozza). Ise Frank (1897-1983), giornalista, sposò nel 1923 l’architetto Walter Gropius, fondatore della Bauhaus. Non c’è articolo, conferenza, scritto di Gropius che non abbia redatto lei stessa. Dopo l’ascesa di Hitler, la coppia si trasferì a Londra e poi in Usa. ... Leggi su iodonna (Di domenica 22 novembre 2020) Libraia, giornalista e soprattutto. Ise(1897-1983) sposò nel 1923 Walter Gropius, l’architetto ribelle, colui che stava sovvertendo il mondo dell’architettura attraverso la scuola Bauhaus. Lei, figlia dell’alta borghesia berlinese, abbracciò in toto questo nuovo modello, realizzando con Gropius la “casa della donna emancipata”, uno spazio conforme alle esigenze di una donna moderna. Una coppia discreta e allo stesso tempo rivoluzionaria. Ne fa un accurato ritratto Jana Revedin nel suo La signora Bauhaus (Neri Pozza). Ise(1897-1983), giornalista, sposò nel 1923 l’architetto Walter Gropius, fondatore della Bauhaus. Non c’è articolo, conferenza, scritto di Gropius che non abbia redatto lei stessa. Dopo l’ascesa di Hitler, la coppia si trasferì a Londra e poi in Usa. ...

