Amendola “Nessun ritardo sul Recovery Plan italiano”

(Di domenica 22 novembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Il Governo presenterà a Bruxelles ilitaliano “a inizio 2021, come già indicato. Dunque appena dopo la pubblicazione del regolamento europeo, sempre che non ci siano slittamenti di calendario dovuti al veto di Polonia e Ungheria sul bilancio. In ogni caso un aggiornamento sul piano sarà presentato a fine mese: nasce dal voto di ottobre del Parlamento e si fonda su un dialogo continuo con la task force della Commissione”. Lo afferma il ministro agli Affari europei Enzoin un’intervista al Corriere della Sera.dunque, smettiamola di dare inutili allarmi in modo un pò isterico – aggiunge -. Qualcuno da giorni usa ilcome il cavallo di Troia per colpire il governo. Legittimo, ma per noi conta solo seguire il cronoprogramma ...