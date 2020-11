Violento nubifragio a Crotone: città immersa nel fango, quartieri al buio | VIDEO (Di sabato 21 novembre 2020) Un Violento nubifragio si è abbattuto sulla città di Crotone con le vie invase dall’acqua e dal fango. Molte persone sono state soccorse dai vigili del fuoco dopo che l’acqua ha allagato i piani bassi, i garage e gli scantinati, provocando danni anche alle automobili, che in alcuni punti della città sono state completamente coperte dall’acqua. Vigili del fuoco e protezione civile sono impegnati in numerosi interventi. Ieri la Protezione Civile aveva emesso l’allerta meteo rossa. In alcuni punti della città le auto sono state completamente inghiottite dall’acqua, che ha raggiunto il metro di altezza. Le zone più colpite sono piazzale Nettuno, via Cappuccini, via Claudio Crea, lungomare, Tufolo, Poggio Verde. #Crotone oggi. Non è un bel vedere ... Leggi su tpi (Di sabato 21 novembre 2020) Unsi è abbattuto sulladicon le vie invase dall’acqua e dal. Molte persone sono state soccorse dai vigili del fuoco dopo che l’acqua ha allagato i piani bassi, i garage e gli scantinati, provocando danni anche alle automobili, che in alcuni punti dellasono state completamente coperte dall’acqua. Vigili del fuoco e protezione civile sono impegnati in numerosi interventi. Ieri la Protezione Civile aveva emesso l’allerta meteo rossa. In alcuni punti dellale auto sono state completamente inghiottite dall’acqua, che ha raggiunto il metro di altezza. Le zone più colpite sono piazzale Nettuno, via Cappuccini, via Claudio Crea, lungomare, Tufolo, Poggio Verde. #oggi. Non è un bel vedere ...

g_falcomata : Solidarietà ai cittadini di #Crotone, colpiti in queste ore da un violento nubifragio che ha allagato diverse zone… - acspezia : Vicini al @FcCrotoneOff e alla città di #Crotone, colpita in queste ore da un violento nubifragio. Forza ragazzi! ?????? - Corriere : Crotone allagata da un violento nubifragio. Le autorità ai cittadini: «Non uscite di casa» - pdnetwork : RT @g_falcomata: Solidarietà ai cittadini di #Crotone, colpiti in queste ore da un violento nubifragio che ha allagato diverse zone della c… - Piergiulio58 : Crotone, violento nubifragio e l’allerta meteo ai cittadini: «Non uscite di casa»- -

«Allerta meteo. Evitare di uscire per la vostra sicurezza. Non ostacolare le operazioni dei mezzi di soccorso». È l’allarme lanciato sui social dal comune di Crotone, città colpita in queste ore da un ...

Maltempo in Calabria: quasi 200 mm di pioggia a Crotone

Allagamenti, strade inagibili, elevati accumuli di pioggia: è il bilancio del nubifragio che da ore si sta abbattendo su Crotone e provincia.

