Tu Si Que Vales 2020 | i Wheel Sensation video e gallery

Leggi su ascoltitv

(Di domenica 22 novembre 2020) Nell’undicesima puntata di Tu Si Quedi stasera, 21 novembre, abbiamo visto anche i, due acrobati di 31 e 33 anni, sposati e con un figlio. I due si sono esibiti in una coreografia alla ruota, sulle note di “Vorrei incontrarti tra cent’anni” di Ron, riuscendo ad essere in sincronia. Da loro tanti complimenti e quattro sì. L’esibizione è stata giudicata dalla giuria del programma, formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, con l’aggiunta di Sabrina Ferilli come presidentessa della giuria popolare. A seguire ilintegrale della presentazione e dell’esibizione dis nella puntata di Tu Si Quedi stasera....