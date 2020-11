Tale e Quale Show | Carlo Conti torna in studio dopo tre settimane | “Già mi manca il fiato”

Leggi su velvetgossip

(Di sabato 21 novembre 2020) Si era fatto il possibile per mantenere il segreto, ma la grande sorpresa prevista per la finale diera comunque trapelata al pubblico nelle ora precedenti la messa in onda:sarebbeto inquasi un mese di assenza, in tempo per condurre in porto l’ultima puntata dello. Ed è stata infatti accolta con ironia la gag di presentazione del conduttore; ancora una volta, come nel corso del precedente episodio,si era infatti apparentemente collegato a distanza, fingendo di essere rimasto a casa. Il tempo di gelare l’entusiasmo del pubblico, e infine la sorpresa: il presentatore si trovava in realtà dietro le quinte degli studi, e per gli applausi dei presenti ha infine ...