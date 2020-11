Slalom femminile Levi 22 novembre 2020 domani in tv: orario, canale e diretta streaming (Di sabato 21 novembre 2020) Il programma dello Slalom speciale femminile di Levi, valevole per la Coppa del Mondo 2020/2021 di sci alpino. Le atlete scendono in pista per la seconda gara tra i pali stretti sulle nevi finlandesi dopo la prima giornata. C’è attesa per le tante azzurre in gara. La gara è in programma domani domenica 22 novembre, con la prima manche alle 10:15 e la seconda alle ore 13:15, e sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport ed Eurosport, oltre che in streaming sulle piattaforme Rai Play ed Eurosport Player. Sportface.it seguirà la sfida con una diretta scritta aggiornata minuto per minuto. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 21 novembre 2020) Il programma dellospecialedi, valevole per la Coppa del Mondo/2021 di sci alpino. Le atlete scendono in pista per la seconda gara tra i pali stretti sulle nevi finlandesi dopo la prima giornata. C’è attesa per le tante azzurre in gara. La gara è in programmadomenica 22, con la prima manche alle 10:15 e la seconda alle ore 13:15, e sarà trasmessa intv su Rai Sport ed Eurosport, oltre che insulle piattaforme Rai Play ed Eurosport Player. Sportface.it seguirà la sfida con unascritta aggiornata minuto per minuto. SportFace.

Sci alpino: segui la diretta live dello slalom femminile di Levi, valevole per la Coppa del Mondo 2020/2021. Tutti gli aggiornamenti.

Shiffrin, il ritorno della regina ferita Bassino e Brignone cercano conferme

SCI. di Gianmario Bonzi. La renna chiama (è il premio-gara), le atlete rispondono. Ma l’atmosfera non è e non può essere quella di sempre, in Lapponia. Con 8 atlete in meno, ...

