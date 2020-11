«Serve un cambio di passo in Lombardia» Le proposte dei sindacati alla politica (Di sabato 21 novembre 2020) Sanità, salute e sicurezza, lavoro e formazione, politiche sociali, casa e rigenerazione urbana, trasporti: questi i temi al centro del documento “Lombardia: cambiamo passo per ripartire”, con le proposte dei sindacati confederali per il confronto con la Regione e le Amministrazioni Locali. Sui contenuti del documento, Cgil, Cisl e Uil provinciali hanno tenuto ieri un incontro con il sindaco di Bergamo Giorgio Gori. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 21 novembre 2020) Sanità, salute e sicurezza, lavoro e formazione, politiche sociali, casa e rigenerazione urbana, trasporti: questi i temi al centro del documento “: cambiamoper ripartire”, con ledeiconfederali per il confronto con la Regione e le Amministrazioni Locali. Sui contenuti del documento, Cgil, Cisl e Uil provinciali hanno tenuto ieri un incontro con il sindaco di Bergamo Giorgio Gori.

genovapostnews : Aeroporti, Campomenosi (Lega): “In crisi e dimenticati da Ue e Governo, serve un cambio di rotta” - MarioGuglielmi : Campomenosi (Lega): “Aeroporti in crisi e dimenticati da Ue e Governo, serve cambio di rotta” - Rivierapress24 : Campomenosi (Lega): “Aeroporti in crisi e dimenticati da Ue e Governo, serve cambio di rotta” - leonard06413516 : RT @antoriccelli: Hai ragione @luca_collodi ma domani 19 novembre la fila sarà per la nuova #playstation5 che già non si trova più. Ormai v… - AldoRivalta : @DOMENICOMINNIT1 @gumas75 La sanità calabrese non è uno scempio gestionale ed economico che pesa nelle tasche di tu… -

Ultime Notizie dalla rete : Serve cambio Aeroporti in crisi e dimenticati da Ue e Governo, serve cambio di rotta: l'appello della Lega Primocanale CorSera – L’Inter cerca il cambio di passo prima di Natale: ripresa hard, ma Conte vuole accelerare

“I nerazzurri non sono partiti forte come l’anno passato, le altre però li hanno aspettati e in fondo la Juve ha solo un punto in più – si legge sul quotidiano di via Solferino – Sinora hanno stupito ...

Campomenosi (Lega): "aeroporti in crisi e dimenticati da UE e Governo, serve cambio di rotta

"Serve un netto cambio di rotta nelle politiche di Governo e Ue, per tutelare tutti gli attori del comparto dell’aviazione e rilanciare il settore del trasporto aereo in Italia e in tutto il continent ...

“I nerazzurri non sono partiti forte come l’anno passato, le altre però li hanno aspettati e in fondo la Juve ha solo un punto in più – si legge sul quotidiano di via Solferino – Sinora hanno stupito ..."Serve un netto cambio di rotta nelle politiche di Governo e Ue, per tutelare tutti gli attori del comparto dell’aviazione e rilanciare il settore del trasporto aereo in Italia e in tutto il continent ...