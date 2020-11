MotoGP, Oliveira in pole a Portimao. Morbidelli 2°, Dovizioso e Rossi deludono (Di sabato 21 novembre 2020) Ultima tappa per la MotoGP che conclude il suo intenso campionato sul tracciato portoghese di Portimao. Il più veloce nelle qualifiche è il padrone di casa Miguel Oliveira: il lusitano della KTM firma il giro più rapido con l'1'38"892, precedendo di 44 millesimi Franco Morbidelli. L'italiano è il migliore delle Yamaha. Chiude la prima fila Jack Miller su Ducati. Seguono in seconda fila Cal Crutchlow (Honda), Fabio Quartararo (Yamaha), Stefan Bradl (Honda), Maverick Vinales (Yamaha), Pol Espargaro (KTM), Alex Rins (Suzuki), Takaaki Nakagami (Honda) e Andrea Dovizioso (Ducati).FLOP MIR-RossiGiornata decisamente difficile per due stelle della categoria. Il nuovo campione del mondo Joan Mir non passa la tagliola della Q1 e partirà addirittura in terzultima posizione. Fa poco meglio di lui ... Leggi su itasportpress (Di sabato 21 novembre 2020) Ultima tappa per lache conclude il suo intenso campionato sul tracciato portoghese di. Il più veloce nelle qualifiche è il padrone di casa Miguel: il lusitano della KTM firma il giro più rapido con l'1'38"892, precedendo di 44 millesimi Franco. L'italiano è il migliore delle Yamaha. Chiude la prima fila Jack Miller su Ducati. Seguono in seconda fila Cal Crutchlow (Honda), Fabio Quartararo (Yamaha), Stefan Bradl (Honda), Maverick Vinales (Yamaha), Pol Espargaro (KTM), Alex Rins (Suzuki), Takaaki Nakagami (Honda) e Andrea(Ducati).FLOP MIR-Giornata decisamente difficile per due stelle della categoria. Il nuovo campione del mondo Joan Mir non passa la tagliola della Q1 e partirà addirittura in terzultima posizione. Fa poco meglio di lui ...

