LIVE Sci alpino, Slalom Levi in DIRETTA: seconda manche, Curtoni e Bassino per la grande sorpresa (Di sabato 21 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.50 Al termine della prima frazione è in testa la slovacca Petra Vlhova, che insegue il tris di successi sulla Levi Black. Dovrà guardarsi però dalla grande rivale americana Mikaela Shiffrin, al rientro dopo 300 giorni e già vicinissima a soli 15 centesimi. L’austriaca Katharina Liensberger ha ipotecato il podio: è terza a 0.52 dalla vetta ed ha un vantaggio di 0.55 sulla quarta, la svizzera Michelle Gisin. 12.48 Ben ritrovati amici di OA Sport. Alle 13.15 inizierà la seconda manche dello Slalom femminile di Levi. La cronaca della prima manche a Levi: ottima Italia 11.39 Appuntamento alle 13.15 per la seconda manche grazie per averci ... Leggi su oasport (Di sabato 21 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.50 Al termine della prima frazione è in testa la slovacca Petra Vlhova, che insegue il tris di successi sullaBlack. Dovrà guardarsi però dallarivale americana Mikaela Shiffrin, al rientro dopo 300 giorni e già vicinissima a soli 15 centesimi. L’austriaca Katharina Liensberger ha ipotecato il podio: è terza a 0.52 dalla vetta ed ha un vantaggio di 0.55 sulla quarta, la svizzera Michelle Gisin. 12.48 Ben ritrovati amici di OA Sport. Alle 13.15 inizierà ladellofemminile di. La cronaca della prima: ottima Italia 11.39 Appuntamento alle 13.15 per lagrazie per averci ...

zazoomblog : DIRETTA Sci alpino Slalom Levi LIVE: seconda manche in tempo reale - #DIRETTA #alpino #Slalom #LIVE:… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Slalom Levi in DIRETTA: Vlhova precede Shiffrin di 0.15! 6a Curtoni, 11a Brignone - SSportNetwork : #SaturdayFever! La 'Febbre del Sabato' di @SSportNetwork! Tornano i campionati con #SerieA #SerieB #PremierLeague… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom Levi in DIRETTA: i pettorali di partenza subito Mikaela Shiffrin! - #alpino #Slalom #DIRETTA… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Slalom Levi in DIRETTA: il ritorno di Mikaela Shiffrin, in gara anche Brignone e Bassino -