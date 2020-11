“È arrivato il momento”. Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, la voce bomba prima della finale di Ballando con le Stelle (Di sabato 21 novembre 2020) Finalissima di Ballando con le Stelle: sono sette le coppie in gara che si contendono il successo finale. Si tratta di Gilles Rocca e Lucrezia Lando, Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina, Costantino della Gherardesca e Sara Di Vaira, Paolo Conticini e Veera Kinnunen, Tullio Solenghi e Maria Ermachkova, Alessandra Mussolini che deve fare a meno del suo ballerino Maykel Fonts e ballerà con Samuel Peron, Elisa Isoardi e Raimondo Todaro. L’edizione di quest’anno è stata tormentata dagli infortuni e dal Coronavirus. Nel corso del programma Samuel Peron e Daniele Scardina hanno avuto il Covid, Elisa Isoardi ha avuto un infortunio al tendine e ha dovuto ritirarsi dalla gara per poi essere ripescata e il suo ballerino ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 21 novembre 2020) Finalissima dicon le: sono sette le coppie in gara che si contendono il successo. Si tratta di Gilles Rocca e Lucrezia Lando, Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina, CostantinoGherardesca e Sara Di Vaira, Paolo Conticini e Veera Kinnunen, Tullio Solenghi e Maria Ermachkova, Alessandra Mussolini che deve fare a meno del suo ballerino Maykel Fonts e ballerà con Samuel Peron,. L’edizione di quest’anno è stata tormentata dagli infortuni e dal Coronavirus. Nel corso del programma Samuel Peron e Daniele Scardina hanno avuto il Covid,ha avuto un infortunio al tendine e ha dovuto ritirarsi dalla gara per poi essere ripescata e il suo ballerino ...

