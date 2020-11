Covid, le linee guida per lo sci: piste a numero chiuso e metà posti nelle funivie (Di domenica 22 novembre 2020) Se non si può salvare il Natale che si salvi almeno la stagione sciistica e i suoi circa 3 miliardi di euro di indotto. È questo in buona sostanza l?obiettivo di alcuni... Leggi su ilmattino (Di domenica 22 novembre 2020) Se non si può salvare il Natale che si salvi almeno la stagione sciistica e i suoi circa 3 miliardi di euro di indotto. È questo in buona sostanza l?obiettivo di alcuni...

infoitinterno : Covid, le linee guida per lo sci: piste a numero chiuso e metà posti nelle funivie - io_surf : RT @sarasarli: Dite a #Zurlo che il modello #Lombardo di #Gallera e #Fontana hanno messo i malati #COVID__19 nelle residenze per anziani e… - rebeccalandi88 : Covid, le linee guida per lo sci: piste a numero chiuso e metà posti nelle funivie - Piergiulio58 : Covid, le linee guida per lo sci: piste a numero chiuso e metà posti nelle funivie. -