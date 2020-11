Coronavirus | l’analisi di Rezza | “Anche se Rt è sceso | incidenza elevata Continuare a prendere precauzioni”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 21 novembre 2020) “L’indice Rt sta scendendo, significa che le misure funzionano e devono restare ancora in vigore. Mantenere cautela”. Così il direttore Generale della Prevenzione presso il Ministero della Salute, Giovanni, commentando il report settimanale della cabina di regia istituita per contrastare il Covid-19.specifica che “l’resta” per questo è bene “. Un ulteriore invito, come fa ogni settimana, a rispettare le regole così da non far alzare nuovamente la curva dei contagi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.