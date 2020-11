Beccato a smerciare cocaina ad un cliente: arrestato un 32enne (Di sabato 21 novembre 2020) Secondo arresto per spaccio in 20 giorni da parte della Polizia Locale di Treviso: venerdì sera il Nucleo di Polizia Giudiziaria ha fermato infatti un 32enne nigeriano, residente in via Feltrina, ... Leggi su trevisotoday (Di sabato 21 novembre 2020) Secondo arresto per spaccio in 20 giorni da parte della Polizia Locale di Treviso: venerdì sera il Nucleo di Polizia Giudiziaria ha fermato infatti unnigeriano, residente in via Feltrina, ...

Ravenna24ore : Beccato a smerciare eroina in un parcheggio in via Faentina: giovane pusher in manette -

Ultime Notizie dalla rete : Beccato smerciare Beccato a smerciare cocaina ad un cliente: arrestato un 32enne TrevisoToday Beccato a smerciare eroina in un parcheggio in via Faentina: giovane pusher in manette

Il 23enne è stato arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti La Polizia di Stato ha arrestato un 23enne cittadino libanese per il reato di detenzione ai fini di s ...

Il 23enne è stato arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti La Polizia di Stato ha arrestato un 23enne cittadino libanese per il reato di detenzione ai fini di s ...