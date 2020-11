Aurora Ramazzotti è in ansia | “non sono pronta… ”

(Di sabato 21 novembre 2020), uscita da poco dalla morsa del Covid, si ritrova ad affrontare nuove atmosfere in famiglia, ma lei dichiara di non essere preparata. La testimonianza diLa figlia di Michelle Hunziker ed Eros, tempo fa ha scoperto di essere positiva al Covid 19. Oggi le cose vanno decisamente meglio e L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Come sta Aurora Ramazzotti? Come sono le condizioni di salute della figlia di Michelle Hniker, colpita dal Covid-19 ormai quasi tre settimane fa? Lo ha ...Eros Ramazzotti è nato a Roma il 25 ottobre del 1963 (Scorpione). Dagli anni ’80 in poi, è stato un crescendo di successi e concerti memorabili per il cantautore. Ha veduto oltre 60 milioni i dischi.