Ascolti TV: dati Auditel di ieri, venerdì 20 novembre 2020 (Di sabato 21 novembre 2020) dati Auditel dei programmi più visti di ieri, venerdì 20 novembre 2020, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 la puntata di Tale e Quale Show 2020 – Il Torneo ha totalizzato 4491 spettatori (19.54% di share); su Canale5 la puntata del Grande Fratello VIP ha avuto 3566 spettatori (19.67%). Il programma Freedom – Oltre il confine su Italia1 ha ottenuto 1145 spettatori (5.28%); su Rai2 gli episodi di The Rookie 1421 (5.06%) e 1418 (5.65%); il programma Titolo V su Rai3 ne ha conquistati 626 (2.70%). Su Rete4 la puntata di Quarto Grado ha totalizzato 1084 spettatori (5.26%) e su La7 il programma Propaganda Live ne ha avuti 1098 (5.28%). Su Nove la puntata di Fratelli di ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 21 novembre 2020)dei programmi più visti di20, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la puntata di Tale e Quale Show– Il Torneo ha totalizzato 4491 spettatori (19.54% di share); su Canale5 la puntata del Grande Fratello VIP ha avuto 3566 spettatori (19.67%). Il programma Freedom – Oltre il confine su Italia1 ha ottenuto 1145 spettatori (5.28%); su Rai2 gli episodi di The Rookie 1421 (5.06%) e 1418 (5.65%); il programma Titolo V su Rai3 ne ha conquistati 626 (2.70%). Su Rete4 la puntata di Quarto Grado ha totalizzato 1084 spettatori (5.26%) e su La7 il programma Propaganda Live ne ha avuti 1098 (5.28%). Su Nove la puntata di Fratelli di ...

