Traffico Roma del 20-11-2020 ore 15 | 30

(Di venerdì 20 novembre 2020) Luceverdeda trovati a questo aggiornamento I maggiori disagi in questo momento gli abbiamo vicino alla motorizzazione e nella zona di Colleverde Nel primo caso si tratta di code sulla via Salaria tra l’aeroporto di Fidene disagi per lavori nella zona di Colleverde abbiamo anche qui i lavori che stanno provocando ripercussioni tra la via Nomentana la Palombarese e via d’Aquino è in via d’Aquino Inoltre è avvenuto un incidente altre zone dicon menoma non mancano Comunque alcuni rallentamenti come nel tratto di tangenziale Corso Francia via Salaria intanto sulla mattina lavori stanno rallentando ilnella zona di Castel di Decima in direzionericordiamo che la ci ha messo a disposizione dei cittadini il numero verde 800 18 34 34 per tutte le informazioni sulla gestione ...