Serie B 2020/2021, il Cosenza centra la prima vittoria stagionale: Frosinone battuto 2-0 (Di venerdì 20 novembre 2020) Il Cosenza espugna il Benito Stirpe vincendo in trasferta contro il Frosinone per 2-0. Decisiva doppietta di Carretta. Gli uomini di Occhiuzzi compiono un importante balzo in classifica e scavalcano la Reggiana trovando il primo successo stagionale, mentre i ciociari mancano l’aggancio alla vetta e restano al quinto posto in classicia a quota 13 punti. PRIMO TEMPO – Il primo squillo del match è dei padroni di casa che con Tabanelli fa riscaldare i guantoni a Falcone. Il portiere ospite però è attento e para in scioltezza. La risposta del Cosenza arriva poco dopo con la bordata dal limite dell’area di Bahlouli che costringe Bardi a volare per evitare il gol del vantaggio rossoblù. Al 21? ci prova Ciano a mettere il suo nome sul tabellino: gran sinistro a giro del numero 28 giallazzurro, Falcone vola sulla sua sinistra ... Leggi su sportface (Di venerdì 20 novembre 2020) Ilespugna il Benito Stirpe vincendo in trasferta contro ilper 2-0. Decisiva doppietta di Carretta. Gli uomini di Occhiuzzi compiono un importante balzo in classifica e scavalcano la Reggiana trovando il primo successo, mentre i ciociari mancano l’aggancio alla vetta e restano al quinto posto in classicia a quota 13 punti. PRIMO TEMPO – Il primo squillo del match è dei padroni di casa che con Tabanelli fa riscaldare i guantoni a Falcone. Il portiere ospite però è attento e para in scioltezza. La risposta delarriva poco dopo con la bordata dal limite dell’area di Bahlouli che costringe Bardi a volare per evitare il gol del vantaggio rossoblù. Al 21? ci prova Ciano a mettere il suo nome sul tabellino: gran sinistro a giro del numero 28 giallazzurro, Falcone vola sulla sua sinistra ...

SkySport : La campagna lanciata da Roma Cares e Roma Capitale per contrastare la violenza di genere - SkySport : Roma, Lorenzo Pellegrini negativo al Covid: ora la visita di idoneità - SkySport : Supercoppa Italiana, Juventus-Napoli si giocherà a Reggio Emilia il 20 gennaio - calciomercatoit : ??? Mattia #DeSciglio avvisa #Mancini: 'Sono a #Lione per riprendermi un posto in Nazionale in vista dell'Europeo'… - tabellamercatob : Anticipo 8^ giornata Finale #FROCOS 0-2 doppietta di Carretta Tabellino e cronaca -

Ultime Notizie dalla rete : Serie 2020 Le Martingale: i pronostici della 8° giornata di Serie A 2020/2021 Radio Radio Pallacanestro Senigallia con venete e friulane. Umberto Badioli ''Siamo fortemente penalizzati da questo nuovo format''

La LNP cambia il format del campionato di Serie B per la stagione 2020-21, dividendo in due i gruppi A, B,C e D. Senigallia è stata inserita ...

C5, Italservice Pesaro 3-2 Padova: decide un rigore di Cuzzolino!

3' di lettura 20/11/2020 - È tornata in campo l’Italservice Pesaro che, nella serata odierna per la settima giornata del campionato di Serie A C5, ha affrontato e battuto il Padova. Una partita ricca ...

La LNP cambia il format del campionato di Serie B per la stagione 2020-21, dividendo in due i gruppi A, B,C e D. Senigallia è stata inserita ...3' di lettura 20/11/2020 - È tornata in campo l’Italservice Pesaro che, nella serata odierna per la settima giornata del campionato di Serie A C5, ha affrontato e battuto il Padova. Una partita ricca ...