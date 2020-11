Recovery Fund | siamo in ritardo Conte | “Falso | noi lavoriamo fino alle 11 di sera”

Leggi su leggilo

(Di venerdì 20 novembre 2020) L’Italia rischia di presentare inil piano per ottenere ile perde la fiducia dell’Europa. L’Esecutivo invitaa rivedere le misure. La dura crisi economica che sta travolgendo non solo il nostro paese ma tutta l’Europa rischia di aggravare gli squilibri tra i paesi membri dell’UE, soprattutto in alcuni casi: per L'articolo proviene da Leggilo.org.