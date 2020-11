Moto3, risultato FP1 GP Portogallo 2020: Jaume Masiá il più veloce a Portimao, bene Romano Fenati 2°, Arbolino 11° (Di venerdì 20 novembre 2020) Giornata di apprendimento quella per i piloti della Moto3 nel primo turno di prove libere del GP del Portogallo, ultimo round del Mondiale 2020. Sul tracciato lusitano, che mai era stato sede del Circus delle due ruote, i centauri hanno sfruttato una sessione più lunga in termini di tempo per carpire i segreti del tracciato. Un circuito molto tecnico che presenta caratteristiche sicuramente apprezzate dai piloti. Il più veloce della FP1 è stato lo spagnolo Jaume Masiá che in sella alla Honda del Leopard Racing ha fermato i cronometri sul tempo di 1’48?896 a precedere un grande Romano Fenati (+0?158) sulla Husqvarna del team di Max Biaggi e il leader del campionato Albert Arenas in sella alla KTM del Team Aspar (+0?213). Una prova da sottolineare quella ... Leggi su oasport (Di venerdì 20 novembre 2020) Giornata di apprendimento quella per i piloti dellanel primo turno di prove libere del GP del, ultimo round del Mondiale. Sul tracciato lusitano, che mai era stato sede del Circus delle due ruote, i centauri hanno sfruttato una sessione più lunga in termini di tempo per carpire i segreti del tracciato. Un circuito molto tecnico che presenta caratteristiche sicuramente apprezzate dai piloti. Il piùdella FP1 è stato lo spagnoloche in sella alla Honda del Leopard Racing ha fermato i cronometri sul tempo di 1’48?896 a precedere un grande(+0?158) sulla Husqvarna del team di Max Biaggi e il leader del campionato Albert Arenas in sella alla KTM del Team Aspar (+0?213). Una prova da sottolineare quella ...

Ultime Notizie dalla rete : Moto3 risultato Moto2 e Moto3, titoli in ballo a Portimão: a Bastianini basta un 4°, per Arbolino, invece… La Gazzetta dello Sport Moto3 | Gp Portimao FP1: Masia precede Fenati

Moto3 Gp Portogallo Portimao Prove Libere 1 - I piloti della classe Moto3 hanno debuttato sul "toboga" di Portimao in Portogallo, dove domenica è in programma l'ultima gara del Motomondiale 2020. Per ...

CIV: Matteo Patacca passa in SSP600 con il team Bike e Motor

Il giovanissimo pilota abruzzese, impegnato in Moto3 nel 2020, passerà alla categoria superiore nel panorama tricolore con una Yamaha R6 della squadra teramana ...

Moto3 Gp Portogallo Portimao Prove Libere 1 - I piloti della classe Moto3 hanno debuttato sul "toboga" di Portimao in Portogallo, dove domenica è in programma l'ultima gara del Motomondiale 2020. Per ...Il giovanissimo pilota abruzzese, impegnato in Moto3 nel 2020, passerà alla categoria superiore nel panorama tricolore con una Yamaha R6 della squadra teramana ...