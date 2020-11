Lombardia e Piemonte restano rosse. Speranza firma la nuova ordinanza (Di venerdì 20 novembre 2020) Roma, 20 nov – Lombardia e Piemonte restano rosse, almeno fino al 27 novembre. Il ministro della Salute Roberto Speranza infatti ha firmato un’ordinanza, in vigore da oggi, con cui “si rinnovano le misure” relative alle Regioni Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta (rosse) e Puglia e Sicilia (arancioni). La nuova ordinanza è valida fino al 3 dicembre 2020, ferma restando la possibilità di nuova classificazione prevista dal Dpcm del 3 novembre 2020, fissata per venerdì 27. Speranza: “Misure restrittive unico strumento per abbassare contagi” Le misure restrittive, ripete Speranza, “sono l’unico vero strumento che ora abbiamo per ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 20 novembre 2020) Roma, 20 nov –, almeno fino al 27 novembre. Il ministro della Salute Robertoinfatti hato un’, in vigore da oggi, con cui “si rinnovano le misure” relative alle Regioni Calabria,, Valle d’Aosta () e Puglia e Sicilia (arancioni). Laè valida fino al 3 dicembre 2020, ferma restando la possibilità diclassificazione prevista dal Dpcm del 3 novembre 2020, fissata per venerdì 27.: “Misure restrittive unico strumento per abbassare contagi” Le misure restrittive, ripete, “sono l’unico vero strumento che ora abbiamo per ...

