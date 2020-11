La Protezione civile avvia un nuovo reclutamento di medici. In 200 opereranno a supporto delle strutture sanitarie regionali (Di venerdì 20 novembre 2020) Il Dipartimento della Protezione civile, in merito all’emergenza Coronavirus, fa sapere che sono aperte le procedure “per l’individuazione di 200 medici abilitati all’esercizio della professione, compresi medici specializzati nelle seguenti discipline: Anestesia e Rianimazione, Malattie Infettive, Malattie dell’Apparato Respiratorio, medicina e Chirurgia d’Accettazione e Urgenza”. “È consentita – riferisce ancora il Dpc – la partecipazione a cittadini di Paesi dell’Unione Europea e a cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione Europea purché in possesso di permesso di soggiorno, in corso di validità, che abbiano avuto il riconoscimento del proprio titolo, ovvero che siano in possesso di certificato di iscrizione all’albo professionale del Paese di provenienza. Sarà possibile partecipare alla ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 20 novembre 2020) Il Dipartimento della, in merito all’emergenza Coronavirus, fa sapere che sono aperte le procedure “per l’individuazione di 200abilitati all’esercizio della professione, compresispecializzati nelle seguenti discipline: Anestesia e Rianimazione, Malattie Infettive, Malattie dell’Apparato Respiratorio,na e Chirurgia d’Accettazione e Urgenza”. “È consentita – riferisce ancora il Dpc – la partecipazione a cittadini di Paesi dell’Unione Europea e a cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione Europea purché in possesso di permesso di soggiorno, in corso di validità, che abbiano avuto il riconoscimento del proprio titolo, ovvero che siano in possesso di certificato di iscrizione all’albo professionale del Paese di provenienza. Sarà possibile partecipare alla ...

